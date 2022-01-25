Gedson Fernandes ve Bafetimbi Gomis açıklaması!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gedson Fernandes ve Bafetimbi Gomis'in transferlerine dair açıklamalar yaptı.

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Galatasaray’da ara transfer dönemi çalışmaları devam ederken, Başkan Burak Elmas merak edilen önemli isimler hakkında konuştu.

Gedson Fernandes’in transferi hakkında taraftarı üzecek bir haberi veren Başkan Elmas, Bafetimbi Gomis ile görüştükleri iddialarına da değindi. Başkan Elmas, takımdan ayrılacak futbolculara dair de detaylar verdi. İşte Burak Elmas’ın transferle ilgili açıklamalarından satır başları:

“GOMIS İLE GÖRÜŞÜYORUZ”

“Çok talihsiz bir dönem yaşadık. Afrika Kupası, sakatlıklar, cezalılar… Bu seneki sonuca tecrübe olarak katkı verecek oyuncular var. Önümüzdeki günlerde bir ya da iki ismi katacağız kadromuza. Gomis görüştüğümüz isimlerden bir tanesi.”

“GEDSON’DA PÜRÜZ VAR”

“Gedson Fernandes konusunda Benfica cephesi bazı pürüzler çıkarıyor. Galatasaray, küme düşme korkusu yaşamayacak. Buradan toparlanacağız. Bİrkaç takviye yapacağız. Kiralanan oyuncular hakkındaki kararı teknik heyetimiz verdi. Yönetim ben bu oyuncuyu kiralık gönderiyorum diyebilir mi?”

“YEDLIN AYRILACAK, OMAR…”

“Yedlin büyük ihtimalle ayrılacak, onun yerine Omar’ı koyacağız, gözü iyileşti, hocamız da antrenman performansından memnun.”

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