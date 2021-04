Süper Lig’in 32. haftasında Atakaş Hatayspor’a deplasmanda 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray’da Gedson Fernandes, maç sonrası açıklamalarda bulundu. beIN Sports’a konuşan Gerson Fernandes “Hiç istemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuç aldık” dedi.

Her maça final gözüyle baktıklarını da belirten Gedson Fernandes “Yapacak bir şey yok. Bu maç geride kaldı. Önümüzde maçlarımız var. Hedefimiz belli. Bu hedef için elimizden geleni yapmamız, bugünden daha iyisini yapmamız gerekiyor. Her maç bir final. Her maça final gözüyle bakıp, daha iyi şeyler yapıp, bu maçlardan üç puan alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.