Gedson Fernandes’den Galatasaray ve Beşiktaş sözleri

Beşiktaş'ın Portekiz kulübü Benfica'dan transfer ettiği ve sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes, Karadeniz ekibinde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş’ın 4+1 yıllığına sözleşme imzaladığı ve sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a kiraladığı Gedson Fernandes, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın da transfer listesinde olan ancak siyah beyazlıların kulübü Benfica’ya 6 milyın Euro ve sonraki satışından yüzde 50 pay vererek transferini gerçekleştirdiği Gedson, Türkiye’deki ilk açıklamasını Rizespor imza töreninde yaptı. İşte genç yıldızın o açıklamaları:

“RİZE’DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

”Dün gerçekten yoğun bir gün geçirdik. Tüm işlemlerden sonra buradayız. Bu süreci çabuk bir şekilde hallettik. Rize’de olduğum için mutluyum. Çok farklı duygular yaşadım. Daha önce Türkiye’de yaşadım. Türk çayını seviyorum ve yeniden tatma imkanım oldu. Burada olduğum için mutluyum.”

“ARTIK DİĞER TEKLİFLERİN ÖNEMİ YOK”

”Diğer kulüplerden teklifler oldu. Diğer tekliflerin bir önemi yok artık. Ben artık Rizespor oyuncusuyum. Elimden gelenin en iyisini göstereceğim. Benim için en önemli teklif Rizespor’undu. 83 benim için önemli. İlk giydiğim numaraydı. Bireysel amacımdan öte, takımın hedefine yöneleceğim. Ben buraya bireysel hedefler için değil takıma en iyi şekilde yardım etmek için geldim. Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an Rizespor’un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak. Ben buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim.

Her gün daha iyisini vermeye ve daha iyi bir oyuncu olmaya çalışacağım. Rizespor bana yardımcı olacaktır. Her geçen gün daha fazlasını vererek Rizespor’a yardımcı olacağım. Her ligin kendi karakteri var. Ben ligleri karşılaştırmayı sevmiyorum. Her gün kendinizi geliştirmeye çalışırsınız. Ben de buna bakıyorum.

Türkiye’ye ilk geldiğimde tanıdığım Portekizli yoktu. O yüzden kimseyle konuşamadım. Geldikten sonra çok çabuk bir uyum süreci geçirdim. İyi arkadaşlıklar edindim. Brezilyalı oyuncularla konuşma şansım olmuştu. Onlar bana referans olmuştu Türkiye’ye gelmeden önce.”

“İSTANBUL ÇOK GÜZELDİ”

”Türkiye’de yaşadığım yer İstanbul çok güzeldi. Türkiye’de çok güzel ve sevecen insanlar var. Türkiye deyince benim aklıma bu arkadaşlık geliyor. Bazı günler yeni yerleri keşfetmeyi istiyorum. Bazı günlerde evde dinlenmeyi tercih ediyorum. Boş zamanlarımda ne yaptığım, günüme göre değişiyor.”

“TAHİR BAŞKAN’A TEŞEKKÜR EDERİM”

”Tahir Başkan’a çok teşekkür ediyorum. Benimle çok ilgilendi. Bu transfere katkısından ötürü müteşekkirim. Rizespor formasını çok beğendim. Renkleri çok güzel. Umarım bana ve takıma şans getirir.”