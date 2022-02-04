Gedson Fernandes’e Campos vetosu

Galatasaray’da öncelik kaleci, ön libero ve forvet transferine verildi. Torrent “8 numara acil değil” dedi. Campos da İspanyol hocaya destek verip “Zaten konuşulan rakam çok fazla” diyerek vatandaşının üzerini çizdi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray camiasında Başkan Burak Elmas'a tepkilerin iyice artmasına neden olan Gedson Fernandes'in durumu, merak konusu. Genç Portekizli oyuncunun Beşiktaş ile anlaşması, bu sezonun ikinci devresinde Rizespor formasını giyecek olmasının ardından sarı-kırmızılı yönetim hedef tahtasına oturtulurken tepkiler arka arkaya gelmişti. Bu transferin perde arkasına SÖZCÜ Spor ulaştı. Edinilen bilgiye göre Portekizli orta saha oyuncusunun transferini veto eden isim, Portekizli Sportif Direktör Luis Campos…

ÜÇ TAKVİYE TAMAM

Ülkesinde çok saygı duyulan futbol adamlarından biri olan Luis Campos'un, Teknik Direktör Domenec Torrent ile yaptığı görüşmenin ardından öncelikli olarak 3 transfere odaklandığı, kaleci (Pena), ön libero (Pulgar) ve forvet (Gomis) takviyesi yapıldığı öğrenildi. Torrent'in, elindeki kadroda 8 numara olduğunu belirtmesinden sonra Campos'un “Gedson'a ihtiyacımız yok. Konuşulan rakam da zaten çok fazla” diyerek vatandaşının üzerini çizdiği, yönetimin de transferden vazgeçtiği belirtildi.