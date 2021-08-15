Gedson Fernandes’in Galatasaray inadı işe yaradı!

Gedson Fernandes, Galatasaray formasını giymek istediğini ilettiği Benfica’yı ikna etti. Portekiz basınına göre kulüpler 2 milyonu peşin 8 milyon Euro’yu ise taksitle ödeme konusunda anlaştı.

MESUT YİLDİRİM

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Galatasaray, geçen sezon takımda kiralık olarak oynattığı Gedson Fernandes'i bu kez bonservisini alarak kadrosuna katıyor. Portekiz temsilcisi Benfica, oyuncunun sarı-kırmızılı takıma gitmek istediğini belirtip rest çekmesinin ardından transfere izin verdi.

Portekiz gazetesi Record'a göre 22 yaşındaki oyuncu için Cimbom 2 milyon Euro'su peşin 8 milyon Euro'su taksitlerle olmak üzere toplam 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

24'ÜNDEN SONRA GELİYOR

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 24 Ağustos'ta PSV Eindhoven ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının ardından Gedson Fernandes'i Galatasaray'a gönderecek. Portekizli orta saha geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak geldiği sarı-kırmızılılarda 18 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik performans göstermişti. Cimbom, gelecek vaat eden başarılı futbolcuyu ileride yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.