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Gedson Fernandes’ten Galatasaray ağlarına müthiş gol

Gedson Fernandes, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Galatasaray'a attı. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu, müthiş bir frikikle topu ağlarla buluşturdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 19:47 - 27 Şubat 2022 Güncellenme:
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Gedson Fernandes’ten Galatasaray ağlarına müthiş gol

Süper Lig 27. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes’in enfes frikik golüyle öne geçti.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, ara transferde olaylı şekilde Beşiktaş’a transfer oldu. İki ezeli rakip arasında transfer savaşı çıkartan oyuncu, sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a kiralık olarak gönderilmişti. Galatasaray deplasmanında sarı kırmızılı taraftarların yoğun protestosuyla karşılaşan Fernandes, topu ayağına her aldığında tribünlerden ıslık sesleri geldi.

Ekran görüntüsü BeIN Sports’tan alındı.

GEDSON FERNANDES’İN İLK GOLÜ

Karadeniz ekibiyle dördüncü maçına çıkan ve başarılı performansıyla kısa sürede adından söz ettiren Gedson Fernandes, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü eski takımı Galatasaray’a kaydetti. Rizespor’un 8. dakikada sol köşe bayrağına yakın bir yerden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Fernandes, uzak köşeye yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Fernandes’in golünden sonra sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı: