Gedson’da acele yok

Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncu Gedson Fernandes için Benfica’ya teklifini iletmesinin ardından transfer için 2 Eylül’e kadar bekleme kararı aldı

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Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek puanını 7'ye yükselten Beşiktaş, iki ismi daha kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Javier Montero konusunda Atletico Madrid ile büyük ölçüde anlaşan siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes için ise acele etmiyor.

Yönetim, geçen sezon görev yaptığı Galatasaray'da başarılı olan 22 yaşındaki oyuncu için Benfica'ya teklifini iletti ve 2 Eylül'e kadar bekleme kararı aldı. Kartal, bir stoper ve bir orta saha takviyesi ile transferi kapatacak.