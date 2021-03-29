Gel bakalım Letonya! Hesap vakti…

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle muhteşem bir start veren A Milli Takım, yarın Letonya'yı konuk edecek. Rakibimizle oynayacağımız mücadele bizleri 2004 yılına kadar götürüyor… 2002 Dünya Kupası'nda Şenol Güneş ile tarih yazıp üçüncü olan A Milli Takımımız, 2004 Avrupa Şampiyonası eleme grubunu İngiltere'nin 1 puan gerisinde ikinci bitirmişti.

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ŞİMDİ RÖVANŞ ZAMANI

Milliler, play-off turunda en zayıf halka olarak gösterilen Letonya ile eşleşti. Ancak deplasmanda rakibine 1-0 yenilip sahasında 2-2 berabere kalan Türkiye, EURO 2004'ü kaçırırken Teknik Direktör Şenol Güneş döneminin sona ermesine neden olmuştu. Kuzey Avrupa ülkesiyle yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağımız mücadele hem Güneş adına hem de grup liderliği için çok anlamlı.

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İKİ MAÇTA DA YENEMEDİK

Rakip Letonya, A Milli Takım'a ters geliyor. 2004'teki play-off'un ardından 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde de aynı grupta yer almıştık. En iyi üçüncü kontenjanından EURO 2016 vizesi alan Ay-Yıldızlı ekibimiz rakibiyle hem iç sahada hem de deplasmanda berabere kalırken grupta sonuncu olan Letonya'yı iki maçta da yenemedi.