Genç Beşiktaş’ın Rizespor sınavı! Yaş ortalaması…

Beşiktaş'ın 19 kişilik Rizespor maçı kadrosunun 10'u 22 yaşını doldurmadı. Corona virüsü vakaları ve sakatlıklar nedeniyle zor bir dönemden geçen siyah-beyazlılarda Rize deplasmanına giden kafilenin yaş ortalaması 23.7

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Hafta içinde Süper Kupa zaferini yaşayıp üçleme yapan Beşiktaş, Süper Lig'e dönüyor. Sezonun ikinci yarısını Rize'de açacak siyah-beyazlılar, eksikliklerle boğuşuyor.

Kara Kartal'da pandemi kaynaklı 12 eksiğin yanı sıra teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe de Covid. Takımı sahaya antrenör Halim Okta çıkaracak. 19 kişilik deplasman kadrosunun yaş ortalaması 23.7; kafiledeki oyuncuların 10'u 22'sini henüz doldurmadı. Rize'de ise Bolasie ve Remy kadroda yer almayacak.

Siyah-beyazlılar, ateş hattındaki rakibini sezonun ilk yarısında 3-0 yenmişti. Beşiktaş, ligdeki son beş maçta iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi yaşadı. Rize ise son dört haftada 7 puan topladı.



Haber: Aykut Coşkun