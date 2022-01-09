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Genç Beşiktaş’ın Rizespor sınavı! Yaş ortalaması…

Beşiktaş'ın 19 kişilik Rizespor maçı kadrosunun 10'u 22 yaşını doldurmadı. Corona virüsü vakaları ve sakatlıklar nedeniyle zor bir dönemden geçen siyah-beyazlılarda Rize deplasmanına giden kafilenin yaş ortalaması 23.7

Yayınlanma: 11:07 - 09 Ocak 2022 Güncellenme:
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Genç Beşiktaş’ın Rizespor sınavı! Yaş ortalaması…

Hafta içinde Süper Kupa zaferini yaşayıp üçleme yapan Beşiktaş, Süper Lig'e dönüyor. Sezonun ikinci yarısını Rize'de açacak siyah-beyazlılar, eksikliklerle boğuşuyor.

Kara Kartal'da pandemi kaynaklı 12 eksiğin yanı sıra teknik sorumlu Önder Karaveli ve  yardımcısı Serdar Topraktepe de Covid. Takımı sahaya antrenör Halim Okta çıkaracak. 19 kişilik deplasman kadrosunun yaş ortalaması 23.7; kafiledeki oyuncuların 10'u 22'sini henüz doldurmadı. Rize'de ise Bolasie ve Remy kadroda yer almayacak.

Beşiktaş’taki eksiklere sindirim sisteminde sorun yaşayan Salih Uçan da eklendi.

Siyah-beyazlılar, ateş hattındaki rakibini sezonun ilk yarısında 3-0 yenmişti. Beşiktaş, ligdeki son beş maçta iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi yaşadı. Rize ise son dört haftada 7 puan topladı.


Haber: Aykut Coşkun

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