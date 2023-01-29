Genç futbolcu yoğun bakımda
Balıkesirspor'un 15 yaş altı kalecisi, kafasına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen genç futbolcunun yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Balıkesirspor’un 15 Yaş Altı Gelişim Ligi kalecisi olan Eren Mert Yıldızlı, rakibiyle girdiği mücadelede kafasına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı.
15 Yaş Altı Gelişim Ligi ekiplerinden Balıkesirspor’un kalecisi Eren Mert Yıldızlı, bugün oynanan İnegölspor karşılaşmasında rakip oyuncunun dizinin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Yıldızlı, ameliyata alındı.
Ameliyatın ardından hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen Yıldızlı’nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. (AA)