Genç, güzel ve başarılı! Zehra Güneş ve İsabelle Haak…

Ülkemizin en başarılı takım sporu kadın voleybolunun lokomotif kulüplerinden biri olan Vakıfbank'ındünyaca ünlü yıldızlarından ikisi, SÖZCÜ HaftaSonu’nun konuğu oldu: Zehra Güneş ve İsabelle Haak...

Devrim DEMİREL

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3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu. 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 12 Türkiye Ligi şampiyonluğu. 2 Guinness Dünya Rekoru. 1986’da kurulan VakıfBank, 9 kupa ile ‘Türkiye’nin uluslararası alanda en çok şampiyonluk gören takımı’ unvanını elinde bulunduruyor. Ülkemizin en başarılı takım sporu kadın voleybolunun lokomotif kulüplerinden biri olan sarı-siyahlıların dünyaca ünlü yıldızlarından ikisi, SÖZCÜ HaftaSonu’nun konuğu oldu: Genç yaşlarına rağmen çok sayıda bireysel ödül kazanan, aynı zamanda güzellikleriyle dikkat çeken Zehra Güneş ve İsabelle Haak.

SEVGİYİ EMEKLE KAZANDIK

Milli Takım’da da, VakıfBank'ta da en büyük misyonumuz, Türk kadınının neler başarabileceğini uluslararası arenada göstermek. Tanınırlığımız ve insanların ilgisi çok arttı. Bu; gerçekten çok farklı, çok özel bir duygu

– Zehra, Zehra’yı nasıl anlatır?

– İnatçı, hırslı ve duygusal.

– Neden voleybol? Nasıl başladı macera?

– Voleybola VakıfBank'ta başladım. 12 yaşındaydım ve VakıfBank, okulumuza seçmelere gelmişti. Bu sayede voleybola adım atmış oldum. Aslında o dönemde sporla pek bir ilgili değildim. Boyum uzun olduğu için başladım. Ancak daha sonra voleybolu çok sevdim.

– Türkiye’nin en başarılı milli takımının popüler bir üyesi olmak nasıl bir duygu?

– Destek görüyor olmak çok özel. Hedefimiz bu başarıyı sürdürülebilir bir şekilde arttırarak devam ettirmek. Umuyorum ki bu desteği hak etmeye devam edeceğiz.

OLİMPİYAT ÇOK FARKLI

– Çok zorlu ve yoğun bir yaz dönemi. Nasıl ayakta kaldınız?

– Fiziksel yorgunluk dinlenerek geçiyor; asıl yorgunluk mental olanı. Ancak tüm kulvarlarda başarılara ulaşmak istiyorsanız bununla da baş etmeniz gerekiyor. Biz de bu anlamda bence iyi iş çıkartıyoruz.

– Tokyo macerası, olimpiyat heyecanı…

– Olimpiyat her sporcunun hayalidir. Çocukluğumuzdan beri o anın hayalini kuruyoruz. Muhteşem bir tecrübeydi. ‘Anlatılmaz; yaşanır’ derler ya işte öyle bir deneyimdi. Çok yoğun bir yaz geçirdik. Büyük tecrübeler edindik.

– A Milli Takım sadece bir ‘takım’ değil. Türk kadınını da dünyada temsil ediyor. Bu, önemli bir sorumluluk.

– Tabii ki öyle. Milli formayı giymek her zaman ülkenizi, milletinizi temsil etmek anlamına gelir. O formayı taşımak bizler için çok büyük bir gurur ve sorumluluk. Bizim Milli Takım’da da, VakıfBank'ta da en büyük misyonumuz, Türk kadınının neler başarabileceğini uluslararası arenada göstermek.

SONUNA KADAR VAKIF

– Sokakta tanınıyor olmak nasıl bir duygu?

– Yaz döneminden sonra tanınırlığımız ve insanların ilgisi çok daha fazla arttı. Bu; gerçekten çok farklı, çok özel bir duygu. Bu sevgiyi sahada verdiğimiz emekle kazandık diye düşünüyorum.

– Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynayan bir Türk voleybolcunun başka hedefi var mı?

– Hedefler başarıldıkça yeni hedefler belirleniyor ve her sezon yeni hedeflerimiz için yüksek motivasyonla çalışıyoruz. Kariyerimin sonuna kadar burada olmak, VakıfBank formasını taşımak, kaptan olmak ve formamı Gözde Kırdar'ın emekli edilen forması gibi salonumuzda görmek istiyorum.

– Ara vermeden yeni sezon. VakıfBank’ın hedefi 5 kupa.

– Her sezona bu hedefle başlıyoruz. Pandemi sürüyor ama geçen sezona göre biraz daha normale döndük diyebiliriz. Taraftarlarımıza kavuştuk. Genç ve dinamik bir takımız. Tüm kupaları almak için elimizden geleni yapacağız. Umarım 35. sezonumuz çok güzel, unutulmaz olur.

– İdolün var mı?

– İsim veremem. Çok özel sporcular var ve hepsinden beni etkileyen yönleri alarak kendimde birleştirmeye çalışıyorum.

– Ev işleri?

– Ailem ile beraber yaşıyorum. Tabii ki gerektiğinde ben de yardımcı oluyorum ancak antrenman ve maç yoğunluğu derken ev işlerini genellikle annem yapıyor (Gülerek).

ZEHRA’NIN ‘EN’LERİ

Sevdiği şey: Voleybol oynamak

Yemek: Boşnak mantısı

Oyuncu (sinema/TV): Morgan Freeman

Film: A Star is Born

Dizi: Brooklyn 99

Kitap ve yazar: Başlangıç – Dan Brown

KİMLİK KARTI

Zehra Güneş

Doğum Tarihi: 07.07.1999

Boy: 1.97 m.

Pozisyon: Orta oyuncu

Ülke: Türkiye

Smaç yüksekliği: 3.19 m.

Blok yüksekliği: 3.10 m.

VakıfBank’ın altyapısında yetişti. İlk kez 2015’te, 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda yıldızı parladı ve ‘En İyi Orta Oyuncu’ seçildi. Türk spor tarihinin milli takımlar düzeyindeki ilk ve tek dünya şampiyonluğunda (U-23, 2017) imzası olanlardan biriydi. 2019’da FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda ‘En İyi Orta Oyuncu’ seçilirken 20 yaşındaydı. 2018’den beri A Milli Takımımız’ın formasını giyiyor. Mina ve İrem Nur adında iki kız kardeşi var.

İsabelle Haak, en sevdiği Türk yemeğini lokantada böyle istiyor:

ÇEK BİR KURU-PİLAV!

İstanbul’a alışmak zor ama yapacak çok şey, gidilecek milyonlarca restoran var! Türk yemeklerini çok seviyorum. Kendim için en çok sipariş ettiğim şey pirinç ve fasulye, yani kuru-pilav

– İsabelle Haak nasıl biri?

– Sahada hırslı ve enerjik. Saha dışında ise sakin ve rahat. Bu yönümü genelde kimse bilmez.

– Saha dışında ne yapıyorsun?

– Ailemle zaman geçirmeyi severim. Benim için çok önemliler. Bilmediğim yerleri gezmeyi görmeyi ve tanımayı da severim.

– İstanbul?

– Yapacak çok şey var; örneğin gidilecek milyonlarca restoran! Ailem de burada olmayı seviyor. Pandemi yüzünden çok gelememişlerdi ama artık sanıyorum düzelecek bir şeyler.

– En sevmediğin şey trafik herhalde.

– Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım! Ama boğaz harika. Zaman zaman tekneyle boğaz turu yapıyorum.

– Türk yemekleri?

– Gerçekten çok seviyorum. Kendim için en çok sipariş ettiğim şey pirinç ve fasulye; yani kuru-pilav!

18 MİLYON İNSAN!

– Çok farklı iki ülke ve halk. Uyum sağlamak zor oldu mu?

– Ben İsveç’te Stockholm’de de büyümedim. Çok daha küçük yerlerde yaşadım. Bu yüzden ‘büyük şehir’ kavramı benim için çok önemli bir adım. 18 milyon insan var İstanbul’da, alışmak tabii ki zor.

– İsveç bir voleybol ülkesi değil. Neden voleybolu seçtin?

– Annem sporcu olmamı teşvik etti, küçükken. Voleybol veya basketboldu seçenekler. Ben voleybolu tercih ettim. Kardeşimle evimizin bahçesinde oynardık. Sonra yaşadığımız şehirdeki bir kulübe giderek başladım.

– Dünyaca ünlü çok İsveçli sporcu var. Kimleri söylersin en iyiler olarak?

– Önce Zlatan İbrahimovic. Sonra Sarah Sjöström. Son dönemde de Armand Duplantis. Her branşta çok iyi isimlerin olması, ülkedeki gençler için ilham verici.

– Voleybolda çok yoğun bir takvim var. Sizi zorluyor mu?

– Herkes için yorucu. Sezon boyu kulüpler, yaz dönemi milli takımlar. İsveç gibi bazı ülkelerin bu kadar uzun süreli maç takvimi yok ama çoğu takım arkadaşımın hem fiziksel hem de mental olarak zorlandığını biliyorum.

– Nasıl başa çıkılıyor?

– Bence büyük turnuvalarda oynamak büyük bir onur. Bu her sporcu için büyük motivasyon kaynağı oluyor. Mental olarak böyle ayakta kalabilirsiniz. Örneğin olimpiyat. Sizi ekstra motive ediyor. Orada olmak, her şeye değiyor.

AİLE GİBİYİZ

– VakıfBank macerası nasıl başladı?

– Dünyanın en güçlü takımıydı ve uzun süredir takip ediyordum. Fransa’da oynarken teklif geldi. Çok mutlu oldum ve gurur duydum. Doğru karar verdim. Burada bir aile gibiyiz. Çok iyi arkadaşlarım var.

– Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni finalde kaybettiniz.

– Özellikle 4. sette yanlış gitti bir şeyler. Rakip İmoco çok iyi oynadı. Bu tip maçlarda küçük detaylar kazananı belirliyor. Kırılma noktaları oluyor. Öyle oldu. Bizim için kötü bir yenilgiydi ama sporda bunlar oluyor.

– Bu sezonki VakıfBank?

– Genç, enerji dolu bir takımız. Bu enerjiyi sahaya yansıtırsak iyi voleybol oynayacağımızı düşünüyorum.

– Nedir başarı olmanın ölçüsü?

– Tabii ki her kupayı kazanmak. Bu zorlu bir süreç. Tüm sezon boyunca iyi olmak zorundasınız.

– Senin için dünyanın en iyi voleybolcuları kimler?

– Bu soruya yanıt vermem çok zor. Politik olayım; VakıfBank’taki takım arkadaşlarım diyeyim!

– Sen bir pasör çaprazısın. Voleybolda işi en zor olan kim?

– Tabii ki pasör. Oyunu çok iyi okuyup en doğru zamanda en doğru kişiye pozisyon hazırlamak zorunda. Bu yüzden her takımdaki pasörlere büyük saygım var.

KİMLİK KARTI

İsabelle Haak

Doğum Tarihi: 07.11.1999

Boy: 1.95 m.

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Ülke: İsveç

Smaç yüksekliği: 3.32 m.

Blok yüksekliği: 3.12 m.

Ona ‘Bella’ diyorlar. Zlatan İbrahimovic’ten sonra ülkesi İsveç’in en çok sevilen sporcusu. Voleybolun çok az bilindiği ülkesine bu sporu sevdiren kişi. Fransız olan babasını mide kanserinden kaybettiğinde 9 yaşındaydı. Annesi büyüttü. Ablası Anna da voleybolcu. 10’dan fazla bireysel ödülün sahibi. 2020-2021 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi’nin en skorer oyuncusu ve Sultanlar Ligi’nin ‘MVP’si (En Değerli Oyuncu) oldu.