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Gençlerbirliği Beşiktaş maçında çizgiler beyaza büründü

Yurt genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı Ankara Eryaman Stadı’nda yapılan Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmasında ceza sahası çizgilerinin beyaza bürünmesine neden oldu.

Güncellenme: 18:43, 15/02/2021
Haberler Futbol
Gençlerbirliği Beşiktaş maçında çizgiler beyaza büründü

Ankara’daki yoğun kar yağışı etkisini Gençlerbirliği-Beşiktaş maçında da gösterdi. Yoğun yağış nedeniyle ceza sahası çizgileri karla kaplandı. Saha görevlilerinin kale çizgilerini temizlemesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.;

Karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre hissedilen sıcaklık -3 derece oldu.

Eryaman Stadyumu Müdürü İrfan Erbaş maçın oynanabilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Erbaş, alttan ısıtma özelliği bulunan Eryaman Stadyumu’nun dün geceden bu yana ısıtma sistemlerinin çalıştırıldığını belirtti.

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