Gençlerbirliği Beşiktaş maçında çizgiler beyaza büründü

Ankara’daki yoğun kar yağışı etkisini Gençlerbirliği-Beşiktaş maçında da gösterdi. Yoğun yağış nedeniyle ceza sahası çizgileri karla kaplandı. Saha görevlilerinin kale çizgilerini temizlemesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.;

Karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre hissedilen sıcaklık -3 derece oldu.

Eryaman Stadyumu Müdürü İrfan Erbaş maçın oynanabilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Erbaş, alttan ısıtma özelliği bulunan Eryaman Stadyumu’nun dün geceden bu yana ısıtma sistemlerinin çalıştırıldığını belirtti.