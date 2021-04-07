Gençlerbirliği ile Erzurumspor rakiplerine çalıştı!

Süper Lig’in 33. haftasında Erzurumspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi takımın golü 29. dakikada Lima ile gelirken, Erzurumspor’a çok kritik 1 puanı getiren golü ise 90+3’de Da Costa attı. Konuk takımda Aatif Chahechouhe, 45. dakikada penaltı vuruşunda kaleci Nordfeldt’e takıldı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 19. sırada 31 puanla, Erzurumspor ise 20. sırada 28 puanla haftayı tamamladı.

Ligin 34. haftasında Gençlerbirliği, Pazar günü 16.00’da Ankaragücü ile deplasmanda; Erzurumspor ise aynı gün 19.00’da sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

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