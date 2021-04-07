Gençlerbirliği ile Erzurumspor rakiplerine çalıştı!

Süper Lig’in 33. haftasında Erzurumspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.
Ev sahibi takımın golü 29. dakikada Lima ile gelirken, Erzurumspor’a çok kritik 1 puanı getiren golü ise 90+3’de Da Costa attı. Konuk takımda Aatif Chahechouhe, 45. dakikada penaltı vuruşunda kaleci Nordfeldt’e takıldı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 19. sırada 31 puanla, Erzurumspor ise 20. sırada 28 puanla haftayı tamamladı.
Ligin 34. haftasında Gençlerbirliği, Pazar günü 16.00’da Ankaragücü ile deplasmanda; Erzurumspor ise aynı gün 19.00’da sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
- 15. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest atışında ceza sahası içerisinde topa yükselen Hasan Hatipoğlu'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
- 23. dakika Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Nordfeldt topu son anda kornere çeldi.
- 29. dakikada Candeias'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Lima kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
- 42. dakikada Johansson, ceza sahası içinde Emrah Başsan'ı düşürmesi sonucunda BB Erzurumspor penaltı kazandı.
- 45. dakikada Chahechouhe'nun kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Nordfeldt çeldi. Dönen topu Cenk Ahmet Alkılıç tamamladı ancak VAR incelemesine giden hakem golü iptal etti.
- 45+2. dakikada tekrarlanan penaltı vuruşunu Chahechouhe kullandı. Kaleci Nordfeldt bir kez daha gole izin vermedi.
- 83. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ortasında ceza sahası içerisinde çıkan karambolde Omolo'nun vuruşunu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.
- 86. dakikada Ayite'nin ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topla buluşan Mugni'nin vuruşu üstten auta gitti.
- 90+3. dakikada Oltan Karakullukçu’nun indirdiği topta ceza sahası içerisinde buluşan Da Costa düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1