Gençlerbirliği seriye bağladı, Alanyaspor’u da yıktı: 1-2

Süper Lig’de küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek isteyen Aytemiz Alanyaspor’u 2-1’lik skorla devirdi.

Maçın 8. dakikasında Mattias Johansson’un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, 37. dakikada Berkan Kutlu’nun golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi Alanyaspor’un kontrolünde geçen maçtaki skor dengesini 82. dakikda Bogdan Stancu bozdu. Ankara ekibinin tecrübeli forveti attığı golle Gençlerbirliği’ne 2-1’lik galibiyeti kazandıran isim oldu.

Gençlerbirliği bu skorla ligde üst üste üçüncü maçını da aynı skorla kazandı ve puanını 30 yaparak kümede kalma umutlarını artırdı. Alanyaspor ise, ligde üst üste ikinci maçını da kaybetti ve 49 puanda kaldı.

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