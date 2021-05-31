Gençlerbirliği’nde Cavcav dönemi sona eriyor

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada 3-10 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olmayacağını duyurdu. Murat Cavcav, açıklamasında “Yönetim kurulumuz, 3-10 Haziran tarihlerinde kongre kararı aldı. Genel kurulumuzda yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağımı belirtmek isterim. Adaylar ve seçilecek başkan ile yönetim kuruluna başarı dilerim” ifadelerini kullandı.

Murat Cavcav, Gençlerbirliği’nin 37 yıl başkanlığını yapan babası İlhan Cavcav’ın hayatını kaybetmesinin ardından 2017 yılında göreve gelmişti.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu 38 puanla 20. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, küme düşmüştü. Gençlerbirliği, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Gençlerbirliği taraftarı, Murat Cavcav yönetimine sert eleştirilerde bulunmuştu. Son günlerde sıkça konuşulan küme düşmenin kaldırılması tartışmalarına katılan Gençlerbirliği taraftarları, ‘Küme düşme kalkmasın' başlığıyla bu konuda yeni bir karar alınmasına sıcak bakmadıklarını açıklamışlardı.

Kırmızı-siyahlı taraftar, Süper Lig'den hak ederek çıkmak istediklerini dile getirmiş ve bu konuda yönetime seslenerek başvuru yapmamalarını istemişlerdi. Diğer kulüp taraftarlarının aksine Gençlerbirliği taraftarlarının bu açıklaması kamuoyunda büyük ses getirmişti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Gençlerbirliği Kulübü, resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla pandemi koşulları nedeniyle 2020-21 sezonunda kümü düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuracağını açıklamıştı.

Gençlerbirliği taraftarları bu açıklamaya tepki göstererek, kulübün pandemi koşulları nedeniyle değil yönetimin yanlışları nedeniyle düştüğü belirterek, kulüp yönetiminin aldığı bu kararı kabul etmediğini deklare etmişti.

“SAKIN ADAY OLMA”

Kırmızı-siyahlı taraftarlar gelişmeyle ilgili olarak sosyal medya üzerinden tepkilerini göstermişti. Murat Cavcav'ı kesinlikle kulüp başkanı olarak görmek istemeyen taraftarlar, Cavcav'a ‘sakın aday olma' mesajını göndermişti. Taraftarlar, Cavcav'ın bu delege gücüyle demokratik yapıyı zedelediğini savunurken, bu yapının görev yapacak tüm yönetimlerde baskı unsuru olacağını vurgulamıştı.