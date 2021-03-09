Gençlerbirliği’nde Mehmet Altıparmak dönemi bitti

Spor Toto Süper Lig’de 21 puanla son sırada yer alan ve son 11 maçından galibiyet çıkartmayan Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

Sezona Mert Nobre yönetiminde başlayan ancak 7 maç sonra Mustafa Kaplan’ı göreve getiren Başkent ekibi, 16 maç sonra deneyimli hocanın da görevine son vermişti.

Şubat ayında teknik direktörlük koltuğuna getirilen Mehmet Altıparmak da sorunlara çare olamayınca Gençlerbirliği yönetimi 51 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, 6 maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Altıparmak’ın görevde kaldığı süre boyunca aldığı sonuçlar:

Konyaspor-Gençlerbirliği: 0-0

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-3

Denizlispor-Gençlerbirliği: 1-0

Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: 1-1

Gaziantep FK-Gençlerbirliği: 2-1

Gençlerbirliği-Başakşehir: 0-1

Gençlerbirliği’nde Altıparmak’ın yerine getirilecek adaylar arasında İbrahim Üzülmez’in bulunduğu iddia ediliyor. Başkent ekibi ligde bu hafta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.