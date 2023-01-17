Gençlerbirliği’nden hücuma İsveç’ten takviye
Gençlerbirliği, Türk asıllı İsveçli forvet oyuncusu Rodin Cem Deprem'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İsveç Ligi’nde forma giyen Türk asıllı golcü oyuncu Rodin Cem Deprem’i kadrosuna kattı.
Transfer yasağını kaldırdıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Başkent ekibi, 24 yaşındaki santrfor Rodin Cem Deprem’i transfer etti. Başkent ekibi, Türk asıllı golcü oyuncuyla 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Profesyonel olarak futbola İsveç’in Örebro SK takımında başlayan ve son olarak Dalkurd takımında forma giyen 24 yaşındaki golcü oyuncu, sırasıyla; Rynninge IK, Gr. Fürth II, Umea FC, Örebro Syr., Brommapojkarna takımlarında forma giydi.