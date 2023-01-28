Gençlerbirliği’nden Pendikspor’a çelme
Ligde kalma yarışı veren Gençlerbirliği, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 yenerek kritik 3 puanın sahibi oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Pendikspor’u 1-0 yendi.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım 34 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada kaldı. Gençlerbirliği ise 13 puanla 18. sıraya çıktı.
Stat: Pendik
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Ali Akkor, Nurettin Dinçer Demir
Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun (Dk. 62 Erhan Kara), Mesut Özdemir (Dk. 62 Aosman), Ahmed Ildız (Dk. 73 Görkem Bitin), Hasan Kılıç, Kappel (Dk. 90 Gökcan Kaya), Regattin, Thuram (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan)
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Erkan Eyibil, Abdullah Durak, Torje (Dk. 66 Enes Keskin), Rodrigues (Dk. 73 Özgür Çek), Mete Kaan Demir (Dk. 66 Gökhan Altıparmak), Rharsalla (Dk. 56 Barış Alıcı), Ayovi (Dk. 73 Doukara)
Gol: Dk. 15 Ayovi (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 56 Ferhat Öztorun, Dk. 78 Burak Öğür (Pendikspor), Dk. 56 Alperen Babacan, Dk. 73 Ayovi, Dk. 90+4 Nurullah Aslan (Gençlerbirliği)