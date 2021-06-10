Gençlerbirliği’nin yeni başkanı belli oldu

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Mehmet Niyazi Akdaş oldu. İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurula tek aday olarak giren Akdaş, yaklaşık 300 delegenin katıldığı seçimde 197 oy alarak başkan seçildi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Akdaş, “Bizlere yakışır bir şekilde kongremizi tamamladık. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. İşte Gençlerbirliği'nin duruşu bu; problemsiz, hadisesiz bir genel kurul. Yeni bir dönem başlıyor. Kulübümüz için yeni bir sayfa açıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte; katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, dürüst, çalışkan ve idealleri olan bir süreci inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İnanıyorum ki sizlerle birlikte kısa süre sonra aydınlık günlere gireceğiz”

Gençlerbirliği'ni kısa sürede aydınlık günlere taşıyacaklarını aktaran Akdaş, “Emaneti teslim adlık. Layık olduğu yere taşıma gayreti içerisinde olacağız. Bu kulüp için dökeceğimiz her alın teri, her emek bizi yarınlarına taşıyacağımız mutlu ve şerefli miras olacaktır. Elbette zor günlerimiz olacaktır. İnanıyorum ki sizlerle birlikte kısa süre sonra aydınlık günlere gireceğiz. İyi işler yapmaya gayret edeceğiz. Kulübün menfaatlerini daimi kollayacağız. Bilmenizi isterim ki önümüz açıktır. İnandık, başaracağız. Başarı bizim olacaktır. Bizleri bu göreve layık gördüğünüz için şahsım ve ekip arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.