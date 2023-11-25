Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: “Yasadışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız!”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İzmir merkezli 10 ilde gerçekleşen ve yasadışı bahis çetelerine yönelik Sibergöz-7 Operasyonu sonrasında polis teşkilatına teşekkürlerini iletti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu ve İzmir merkezli 10 ilde gerçekleşen Sibergöz-7 Operasyonu sonrasında yasadışı bahis ve suçtan elde edilen malvarlıklarını aklama suçlarına karşı mücadelede polis teşkilatına teşekkürlerini iletti. Ayrıca, yasadışı bahis çetelerine karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, Sibergöz-7 Operasyonu kapsamında yasa dışı bahis ve aklama suçlarından 52 şüphelinin yakalanmasını açıklamasının ardından Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medyada bir açıklama yaparak bu başarıyı dile getirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımı alıntılayarak, Dr. Osman Aşkın Bak, yasadışı bahis çetelerine karşı mücadelenin süreceğini belirtti.

Bakan Bak, “Alın teriyle ıslanmış Türk sporunu çirkin emellerine alet etmek isteyen yasadışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız! Tüm polis teşkilatımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” sözleriyle duyduğu memnuniyeti ve kararlılığı ifade etti. (AA)