CANLI | Genk – Adana Demirspor | UEFA Avrupa Konferans Ligi
Genk Adana Demirspor maçı canlı yayın anlatımıyla Sözcü'de! Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden ve iki tur geçmeyi başaran temsilcimiz Adana Demirspor, gruplara kalmak için Belçika'nın zorlu takımlarından Genk'e karşı rövanşta avantajlı skor arıyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor, deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşıyor. KRC Genk Arena’da oynanan maçı, Portekizli hakem Antonio Nobre yönetiyor. Bu maçın rövanşı 31 Ağustos Perşembe günü Adana’da oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek’i eleyerek play-off’a yükselmişti.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.