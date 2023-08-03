Georgios Masouras fırtınası

Mislav Orsic’in sakatlığı sonrasında iyi bir kanat oyuncusu arayan Trabzonspor, Yunan yıldız Georgios Masouras için resmen masada...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un hedefinde Georgios Masouras var. Mislav Orsic'in sezonu kapatmasının ardından mecburen iyi bir sol kanat arayışına giren bordo-mavililer Olimpiakoslu Yunan futbolcu için pazarlıklara başladı.

Yunan kulübüne 1.5 milyon Euro teklif eden Trabzonspor, 29 yaşındaki Masouras'la da pazarlıklarını sürdürüyor. Yıldız ismin seneye kontratının bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Fırtına, 6 milyon Euro piyasa değeri bulunan futbolcunun transferini 2 milyon Euro gibi bir bedelle bitirmek istiyor. Golcü arayışlarına da devam eden bordo-mavililer, Dinamo Zagreb'li Bruno Petkovic için de girişimlerine devam ediyor.

HUGO SÜRPRİZİ

Öte yandan Trabzonspor’da şampiyonluk yaşadıktan sonra Bahia'ya transfer olan Vitor Hugo'nun yeniden bordo-mavili formayı giymek istediği öğrenildi. Ülkesi Brezilya'da mutsuz olan yıldız stoper için girişimler başladı. 32 yaşındaki tecrübeli savunmacı Başakşehir ve Çaykur Rizespor'un da radarında…