Gerard Pique’den Luka Modric’e kıssadan hisse: ‘İnsanlar konuşarak anlaşır’

İspanya La Liga 35. haftasında Sevilla ile karşılaşan Real Madrid, 2-2’lik mücadelenin ardından zirveye yerleşme şansını kaybetti. Atletico Madrid ve Barcelona’nın golsüz berabere kaldığı maçın ardından liderliğe yerleşme fırsatı yakalayan Zinedine Zidane ve öğrencileri, Ivan Rakitic’in 78. dakikadaki penaltı golüyle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı ve üçüncü sırada kaldı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane karşılaşmanın ardından hakemlerin yanına giderek penaltı pozisyonu hakkında konuştu. Maçın hakemi Martinez Munuera da Fransız teknik adama pozisyonu anlatırken, Barcelona savunmacısı Gerard Pique’den konuyla ilgili çarpıcı bir yorum geldi.

Twitter’da bir videonun altına yorum yapan Pique, “İnsanlar konuşarak birbirlerini anlıyor” ifadelerini kullandı. 34 yaşındaki futbolcunun bu sözleri, Real Madrid ile oynadıkları maçtan sonra kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt niteliği taşıyordu.

Munuera Montero y Zidane hablando de la jugada polémica. #LaLigaEnJuego pic.twitter.com/yUteY1YqFl — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 9, 2021

10 Nisan’da oynanan ve Real Madrid’in 2-1 kaznadığı El Clasico’nun ardından hakem Gil Manzano’ya doğru yönelen Pique, maçın sonuna eklenen uzatma süresi hakkında eleştirilerde bulunmuştu. O sırada Pique’nin yanından geçen Real Madrid orta sahası Luka Modric, “Şimdi şikayet etmeye hazırlandın mı? Daha kaç dakika istiyorsun?” sözleriyle alaycı bir tavır takınmıştı.

Pique’nin Zidane için yaptığı yorumun, Modric’in kendisine yönelttiği eleştiriye yanıt olarak görüldü.