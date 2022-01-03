Gerçekten Süper Kupa! Beşiktaş, Fenerbahçe’yi geçmenin peşinde

Geçen sezonki çifte şampiyonlukla müzesindeki kupa sayısını 34’e çıkartıp sarı-lacivertlilerle durumu eşitleyen Kara Kartal, çarşamba günü Antalyaspor’u devirir ve Süper Kupa’yı kazanırsa ezeli rakibine karşı üstünlüğü ele alacak.

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2021'İN ilk yarısında çifte kupa sevinci yaşayan, ikinci yarısında ise çöküşü gören Beşiktaş artık rotasını Süper Kupa'ya çevirdi. Antalyaspor ile Katar'da 5 Ocak'ta oynanacak zorlu mücadele, siyah-beyazlılar adına gerçekten ‘süper' bir anlam taşıyor. Kara Kartal, Süper Kupa'yı kazanırsa Fenerbahçe'yi genel kupa sıralamasında geride bırakacak. Aynı zamanda kendi tarihinde bir ilki yaşayıp ilk kez üçleme yapacak.

SÜPER KUPA’DA EŞİTLENECEK

Beşiktaş, 2020-21 sezonundaki Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleriyle resmi kupa sayısını 34'e çıkarmıştı. Bu, toplam kupa sayılarının Fenerbahçe ile eşitlediği anlamına geliyordu. 16 lig, 10 Türkiye Kupası ve 8 Süper Kupa sahibi siyah-beyazlılara karşı sarı-lacivertlilerin 19 lig, 6 Türkiye Kupası ve 9 Süper Kupa'sı bulunuyor. Beşiktaş, Antalyaspor'u yenerse kupa sayısını 35'e çıkartıp Fenerbahçe'yi geçecek.

ÜÇLEMENİN İLK KEZ KIYISINDAN DÖNDÜ

Süper Kupa'nın biten sezona mı yoksa yeni başlayacak döneme mi ait olduğu tartışıladursun Beşiktaş hiç yapamadığı üçlemenin peşinde. Siyah beyazlılar daha önce 1989-90 ve 2008-09 sezonlarında lig-kupa dublesini yapmış ancak eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı güncel ismiyle Süper Kupa'yı kazanamamıştı; yani o sezona dair alınabilen üç kupayı bir arada hiç görememişti. Çarşamba günkü sınav bu açıdan da ilk özelliği taşıyabilir.

ANTALYA İLK KUPAYI İSTİYOR

SÜPER Kupa, Antalyaspor için de süper bir anlam taşıyor. Kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin ilk kupasını almanın peşinde. Nuri Şahin bu karşılaşma öncesi şu açıklamalarda bulundu: “Favori Beşiktaş ama biz de elimizden geleni yapacağız. Hazırız. Topun direkten içeri girip girmeyeceğini bilmiyorum ama hem takım hem ben hem de kulüp, şehrin bu kupayı ne kadar istediğinin farkındayız. Kendimden çok camia için, kulüp için istiyorum bu kupayı.”

CİMBOM ZİRVEDE

GALATASARAY, 58 kupa ile müzesi en zengin kulüp durumunda. 22 Süper Lig, 18 Türkiye Kupası, 16 Süper Kupa ile birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası sarı-kırmızılıların resmi kupaları..

FENER TAŞ KOYMUŞTU

BEŞİKTAŞ'IN 1989-90 ve 2008-09 sezonlarındaki olası üçlemelerine Fenerbahçe taş koymuştu. Sarı-lacivertliler 30 Mayıs 1990'daki Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında 3-2 yendikleri siyah-beyazlıların lig ve kupa zaferlerini perçinlemesini engellemişti. Kanarya, 2 Ağustos 2009'daki Süper Kupa maçında yine Kartal'ı avlamış ve ezeli rakibine üçleme fırsatı tanımamıştı.