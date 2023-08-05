Gerrit Holtmann, Antalyaspor’da

Antalyaspor, VfL Bochum'da forma giyen Alman futbolcu Gerrit Holtmann'ı kiralık olarak transfer etti.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Almanya’nın VfL Bochum kulübünden Gerrit Holtmann’ı satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, yaz transfer döneminin beşinci imzasını Filipinler asıllı Alman futbolcu Holtmann’a attırdı. Takımın üçüncü etap kamp dönemini geçirdiği İstanbul’da, Antalyaspor AŞ Başkanı Sabri Gülel’in de katıldığı törende, kendisini Antalyaspor’a bağlayan imzayı atan Holtmann, mutlu olduğunu belirtti.

28 yaşındaki oyuncu, “Uzun bir süreç sonunda iki tarafın da istediği oldu. Antalya gibi güzel bir kentte, Antalyaspor gibi hedefleri olan bir takımda futbol oynamak benim için heyecan verici olacak. Takım arkadaşlarım ile çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum” ifadesini kullandı. (AA)