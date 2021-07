Gervinho: “Trabzonspor’a şampiyonluk için geldim”

Türkiye’ye gelmeden önce lig ve kulüp hakkında bilgi aldığını söyleyen Gervinho “Daha önce Zokora ile konuştum. Trabzonspor taraftarların oluşturduğu atmosferden haberim var. Şu an takım içindeki ortam da çok iyi. Şu an her şey yolunda. Fenerbahçe – Galatasaray derbisini iyi atmosfer oluyor diye daha önce izlemiştim. Ancak önemli olan bu değil, önemli olan Trabzonspor’da olmam. Trabzonspor’da olduğum için çok mutluyum” dedi.

Transfer olma süreci hakkında konuşan Fildişi Sahilli futbolcu “Buraya gelme nedenim, Abdullah Avcı ile ilgili iyi duygularım vardı. Projenin de geleceğine inandım. Burada oynayan eski futbolcularla konuştum ve geldim” açıklamasını yaptı.

Şampiyonlukla ilgili açıklama yapan Gervinho “İnşallah şampiyon oluruz. Trabzonspor gibi büyük bir takım şampiyonluğa oynar. Olmamız için de hiçbir neden yok. Hocanın planları doğrultusunda inşallah sezon sonunda kupayı kaldıracağız. Hoca bana nerede görev verirse yaparım” diye konuştu.