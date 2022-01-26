Getafe, Okay Yokuşlu’nun transfer edildiğini açıkladı

Transferde adı Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu, İspanya'da kaldı... Getafe, Okay Yokuşlu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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Enes Ünal’ın formasını giydiği Getafe, Celta Vigo’dan Okay Yokuşlu’nun transfer edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Okay Yokuşlu’nun Celta Vigo’dan satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edildi.

Celta Vigo ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Okay Yokuşlu, bu sezon İspanya La Liga’da 8 maçta forma giydi.

TRABZONSPOR’DAN 6 MİLYON EURO’YA GİTMİŞTİ

Süper Lig’de Kayserispor forması ile 111 maça çıkan Okay Yokuşlu 2015’te Trabzonspor’a transfer oldu. Bordo mavili forma altında 106 maçta 10 gol, 7 asistlik katkı yapan yıldız orta saha 3 yıl sonra 2018’de Celta Vigo’ya 6 milyon Euro karşılığında gitti.

İspanya’da Celta Vigo formasıyla 81 maça çıkan milli futbolcu 2 gol 2 asistlik katkı verdi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında West Bromwich’e kiralık olarak giden Yokuşlu orada da 16 maçta oynamış ve 1 asist yapabilmişti.

Altay altyapısında yetişen Okay Yokuşlu Fatih Terim döneminde 39 milli maçta forma şansı buldu ve 1 gol attı.