Gheorghe Hagi: Florya’ya geldiğimde burada geçirdiğim yıllar aklıma geliyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’ın bugünkü antrenmanında özel konukları vardı. Sarı-kırmızılıların efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu takımı ziyaret etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı Teknik Direktör Fatih Terim ile beraber izledi. Hagi ve Popescu daha sonra GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Tekrar Florya'da olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Hagi, “Her zaman buraya geldiğimde burada geçirdiğim yılları aklıma geliyor. Hocayı ve takımı görmek beni çok mutlu etti” dedi.

Bu sezon Galatasaray'dan beklentilerinin sorulması üzerine ise Gheorghe Hagi, “Her sezon başında ve Galatasaray adetinde kazanmak vardır. Her zaman şampiyonluk için oynar. Yola bu şekilde çıkıyor. Böyle bir kulüp içerisinde mantalite bu olması lazım diye düşünüyorum” diye cevap verdi.

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV ile oynayacakları maç hakkında da konuşan Hagi, “Kolay bir maç değil. Galatasaraylı futbolcuların kafasında her zaman bu olması gerekiyor; geçemeyeceği rakip olmaması lazım. Biz her rakipten geçebilecek durumdayız diye düşünürlerse o zaman her şey mümkün olabilir ve gruptan çıkarlar diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

POPESCU: FLORYA’YA GELDİĞİMDE KENDİMİ EVİMDE OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM

Florya'ya geldiğinde kendini evinde gibi hissettiğini söyleyen Popescu, “Bana göre Florya hiç değişmemiş. Oyuncu dönemimdeki olan aynı Florya olarak kaldı diye düşünüyorum. Hocayı görmekten çok mutlu oldum, çok sevindim. Kendisi ile görüşmekten her zaman mutluyum. Buraya geldiğimde sanki diğer oynadığım kulüplerde gittiğimde hiç hissetmediğim bir duygu hissediyorum. Her zaman özel bir duygu” şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 1 golle kaçırdığı Süper Lig şampiyonluğu ve bu sezondan beklentilerinin sorulması üzerine Gheorghe Popescu, “Futbolda her zaman bir denge sağlanır. Dolayısıyla ümit ediyorum ki bu sezon 1 gol farkla şampiyon olur diye temenni ediyorum. Galatasaray derken her zaman kazanmak aklıma geliyor. Her zaman bunu düşünmemiz gerekiyor. Her sezon başında bunu düşünerek yola çıkmaları gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“GALATASARAY’IN KAZANMASINI İSTİYORUM”

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda karşılaşacakları Hollanda takımı PSV için ise Popescu, “PSV önemli bir kulüp. PSV'de 4 yıl oynadım. Ama Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum. Çünkü Galatasaray ve Barcelona benim gönlüme en yakın olan kulüplerdir. Dolayısıyla antrenmanda gördüğüm futbolcuların formu, Fatih hocanın yönetimi altında ümit ediyorum Galatasaray elemelerden çıkar ve devam eder” dedi.