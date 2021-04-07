Ghezzal golü attı, Hasic’in formasını açtı

Süper Lig’in 33. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibi karşısında 58. dakikada 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Rachid Ghezzal, Atiba’nın pasında ceza sahası dışından sol ayağıyla çok şık bir golle skoru değiştirdi. Cezayirli yıldız, golden sonra yedek kulübesine koştu. Takım arkadaşlarının da yanına gittiği Ghezzal, Ajdin Hasic’in formasını açtı.

Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ ile 29 Mart tarihinde oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ ve menüsküs yaralanması yaşayan genç futbolcu, bıçak altına yatmıştı.

Fotoğraflar: Fatih Erdoğdu