Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ghezzal golü attı, Hasic’in formasını açtı

Beşiktaşlı futbolcular, Alanyaspor maçında Ghezzal'ın attığı golden sonra sakatlığı tribünde yer alan Hasic'in formasını açıp takım arkadaşlarına moral verdi.

Güncellenme: 20:41, 07/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Ghezzal golü attı, Hasic’in formasını açtı

Süper Lig’in 33. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibi karşısında 58. dakikada 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Rachid Ghezzal, Atiba’nın pasında ceza sahası dışından sol ayağıyla çok şık bir golle skoru değiştirdi. Cezayirli yıldız, golden sonra yedek kulübesine koştu. Takım arkadaşlarının da yanına gittiği Ghezzal, Ajdin Hasic’in formasını açtı.

Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ ile 29 Mart tarihinde oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ ve menüsküs yaralanması yaşayan genç futbolcu, bıçak altına yatmıştı.

Fotoğraflar: Fatih Erdoğdu

 

İlginizi ÇekebilirBeşiktaş'ta gözler Cenk Tosun'a çevrildiBeşiktaş'ta gözler Cenk Tosun'a çevrildi
Alanyaspor Beşiktaş Bosna Cenk Tosun Cyle Larin Futbol Rachid Ghezzal Sağlık Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:20:32,