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Ghezzal olmasa Adam Ounas

Rachid Ghezzal için bonservis pazarlıkları devam ediyor. Beşiktaş olumsuz yanıt alırsa Napoli'nin sağ kanat oyuncusu Adam Ounas'a yönelecek.

Güncellenme: 10:08, 20/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Ghezzal olmasa Adam Ounas

Yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar çifte kupalı sezonun mimarlarından Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak için Leicester'la pazarlıklarını sürdürüyor. Monaco ve Lyon'un da devrede olması fiyatın düşürülmesine engel olsa da Cezayirli yıldız Beşiktaş'ta kalmak istiyor.

MİLLİ TAKIM ARKADAŞLARI

Kara Kartal, Ghezzal transferinde mutlu sona ulaşamazsa rotasını İtalya'ya çevirecek. Beşiktaş bonservisi Napoli'de bulunan, geçen sezonun ikinci
yarısını Crotone'de tamamlayan Adam Ounas için girişimlere başladı. Ghezzal'ın da Cezayir Milli Takımı'ndan arkadaşı olan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Yönetim, 1 yıllık sözleşmesi kalan Ounas'ı düşük bir bedelle almayı planlıyor.

NİCE’İN ERSİN ISRARI

Fransız kulübü Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı sürüyor. 7 milyon Euro'luk ilk teklifi Beşiktaş yönetiminden kabul görmeyen Ligue 1 temsilcisinin fiyat artırdığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların kapısını bir kez daha çalan Nice'in 7 milyon Euro bonservise ek olarak 3 milyon Euro'luk Şampiyonlar Ligi katılım bonusu önerdiği ve Beşiktaş'tan cevap beklediği belirtildi.

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