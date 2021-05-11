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Ghezzal’in menajeri ve Karagümrüklü Ndao kavga etti

Beşiktaş-Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından soyunma odası koridorlarında yaşanan gerilim, stat dışına taştı. Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'in menajeri Hakan Korkmaz ve Karagümrüklü futbolcu Ndao arasındaki tartışmaya polisler dahil olunca ortalık karıştı.

Ali AYDIN
Güncellenme: 23:33, 11/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Ghezzal’in menajeri ve Karagümrüklü Ndao kavga etti

Süper Lig 41. haftasında Fatih Karagümrük’e 2-1 yenilen Beşiktaş, şampiyonluk yolunda hiç ummadığı bir kayıp yaşarken, maçtan sonra büyük gerilim vardı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncularının soyunma odası koridorlarında karşı karşıya gelirken, stat dışındaki gerilime polis ekipleri de dahil oldu.

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal’in menajeri Hakan Korkmaz ve Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao arasındaki sözlü atışma, yerini kavgaya bıraktı. İkilinin arasında büyüyen gerilime polis ekipleri anında müdahale ederken, güvenlik güçleri menajer Hakan Korkmaz’ı yaka paça olay yerinden uzaklaştırdı.

O anlar Sözcü muhabiri Ali Aydın’ın kameralarına böyle yansıdı:

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aydın Beşiktaş Futbol Karagümrük kavga Polis Rachid Ghezzal Sözcü Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:23:15,