Gigi Becali: ‘Olimpiu Morutan yüzde 99 Galatasaray’da’

Galatasaray'ın transfer listesinin en üstünde yer alan Olimpiu Morutan için FCSB'nin sahibi Gigi Becali'den açıklama geldi. Becali, Morutan'ın Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğunu belirtti.

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Daha önce Galatasaray’da oynamak istediğini açıklayan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, Galatasaray’a transfer olmak üzere…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, “Hagi gibi taraftara çok zevk verecek bir futbolcu” sözleriyle övdüğü 22 yaşındaki orta saha oyuncusu sarı kırmızılı formayı giymek için gün sayıyor. FCSB’nin sahibi Gigi Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada “Morutan yüzde 99 Galatasaray’da” diyerek transferin neredeyse bittiğini duyurdu.

Galatasaray’ın, 10 numara mevkisinde forma giyen Morutan ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı, maddi konuların netlik kazandıktan sonra transferin resmiyete dökülmesi öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservisi için FCSB’ye 6 milyon Euro önerirken, 3 milyon Euro’nun peşin olarak, geri kalan kısmın ise taksitle ödenmesi için teklifte bulundu.

Geçen sezon FCSB formasıyla 36 resmi maça çıkan genç 10 numara, 8 gol atıp 15 asistlik performans sergiledi. Galatasaray, bu sezon bir başka Rumen orta saha Alexandru Cicialdu’yu kadrosuna katmıştı.