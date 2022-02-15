Giresunspor, açıklamaları olay olan Younousse Sankhare’yi gönderdi!

Giresunspor sezon başında takıma dahil olan ve Fransız basınına verdiği demeçlerle tepki çeken Sankhare ile yollarını ayırdı.

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Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da, Younousse Sankhare ile yollar ayrıldı.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle daha önce süresiz kadro dışı bırakılan Sankhare'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Giresunspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Sezon başında kulübümüze transfer olan Younousse Sankharé'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir” denildi.

SANKHARE: “GÜVENLİĞİM İÇİN ENDİŞE EDİYORUM”

Senegalli oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Giresun’da kendisini güvende hissetmediğini söylemişti.

Sankhare, “Sportif Direktör dairemi ve arabamı iade etmemi istedi. Mümkün olabilecek her türlü baskıyı yapıyorlar. Başkan bana açıkça tehditler savurdu. Bazen güvenlik olmuyor ve oraya tek başına gitmek zorunda kalıyorum. Antrenman sahasına şüpheli insanların geldiğini görüyorum, bu beni korkutuyor. Güvenliğim için endişeleniyorum, sakin değilim. Başkan bana ‘Taraftarlar sana çok kızgın. Bundan sonra başına gelebileceklerden ben sorumlu değilim’ dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Giresunspor ise bu ifadelerinin ardından bir açıklama yaparak haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.