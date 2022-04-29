Giresunspor, Adana Demirspor’u yendi; ligde kalmayı garantiledi

Giresunspor, sahasında Avrupa kupalarına katılma yarışı veren Adana Demirspor'u 2-0 yenerek bitime 3 hafta kala ligde kalmayı başardı.

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Giresunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı’dan oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı. 44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig’in ilk 7 haftasında sadece iki puan toplayan Karadeniz ekibi, takımı 1. Lig’den çıkaran teknik direktörü Hakan Keleş ile yola devam ederek aldığı başarılı sonuçlarla ligde kalmayı başardı.

Kazanması halinde ligde kalmayı garantileyeceğinin moraliyle sahaya çıkan Giresunspor 21. dakikada Umut Nayir ile 1-0 öne geçti. Maçın 48. dakikasında ise Diabate’nin enfes asistinde Serginho çok şık bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderip durumu 2-0’a getirdi.

Bu sonucun ardından Giresunspor 43 puanla 14. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 52 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada kaldı.

Giresunspor gelecek hafta Altay ile deplasmanda; 3 maçtır galibiyete hasret olan Adana Demirspor ise Alanyaspor’u konuk edecek.