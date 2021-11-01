Giresunspor Antalyaspor maçında Fredy şov! Kritik maçta takımına hayat verdi

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor, deplasmanda Giresunspor'u mağlup ederek biraz olsun nefes aldı. Antalyaspor'da Fredy, takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

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Süper Lig’in 11. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Düşme hattından kurtulmaya çalışan iki takımın mücadelesinde 2-1 ile gülen taraf Antalyaspor oldu. Fredy, iki golle yıldızlaştı.

Maça iyi başlayan Antalyaspor, 20. dakikada Fredy ile öne geçti. Savunmanın kaptırdığı top sonrası yaptığı vuruşla ağları havalandıran Fredy, skoru 1-0 yaptı. İlk yarıda başka gol olmayınca Antalyaspor soyunma odasına 1-0 önde girdi.

SAHNE BİR KEZ DAHA FREDY’NİN

İkinci yarıda beraberlik için risk alan Giresunspor savunmasında boşluklar bulan Antalyaspor’da sahneye bir kez daha Fredy çıktı. Hızlı gelişen atakta Fredy, bu kez ceza sahası içinden yaptığı vuruşla 49. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşmanın son anlarında tüm hatlarıyla saldıran Giresunspor, uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Diabate, 90+5. dakikada farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Antalyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Düşme hattındaki iki takımın mücadelesinde üç puana uzanan Antalyaspor, puanını 12 yaparken, Giresunspor 9 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2′ Giresunspor etkili geldi. Şık hareketlerle iki rakibini oyundan düşüren Sergio, sağ kanatta Suleymanov'u topla buluşturdu, ceza alanı sağ çaprazından kaleyi yoklayan Suleymanov'un şutunu Boffin güçlükle çeldi, defans dönen topu uzaklaştırdı.

8′ Gelişen Giresunspor atağında ceza alanı içerisindeki karambolde topu önünde bulan Diabate'nin vuruşu yandan auta çıktı.

13′ Flavio'nun ceza yayına gönderdiği topu rakibinden kurtaran Traore'nin şutu, üstten auta çıktı.

GOL! 20′ Giresunspor defanstan çıkarken Flavio topu kaptırdı, Antalyaspor'dan Fredy aldığı topla ceza alanına girerken yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

28′ Giresunspor atağında sağ kanattan Suleymanov güzel hareketlerle ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, Boffin topu kornere çeldi, köşe vuruşundan sonuç çıkmadı.

34′ Antalyaspor gole çok yaklaştı, ceza alanı sol çaprazında müsait durumda topla buluşan Doğukan'ın şutunu Okan kornere çeldi.

GOL! 49′ Doğukan Sinik’in pasında Bünyamin topla buluştu. Bu oyuncunun yerden çıkardığı topa Fredyin sert şutu ağlarla buluştu: 0-2.

67′ Giresunspor atağında Balde'nin bıraktığı topun gelişine Diabate sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+2′ Boffin, topa sahip olduktan sonra ceza sahası içerisinde Balde’yi yere düşürdü. Maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.

GOL! 90+5′ Penaltı atışını kullanan Diabate, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-2.