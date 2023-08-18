Giresunspor deplasmanda Çorum FK’yi mağlup etti
Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'yi her iki yarıda bulduğu gollerle mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Bitexen Giresunspor, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK’yi 2-0 yendi.
Giresunspor’a galibiyeti getiren goller 25. dakikada Çekdar Orhan ve 82. dakikada Mert Han Kurt’tan geldi.
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Giresunspor puanını 3 yaparken, ilk mağlubiyetini alan Çorum FK de 3 puanda kaldı.
- Stat: Çorum Şehir
- Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Güner Mumcu Taştan, Salih Burak Demirel
- Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Serkan Yavuz, Toure, Adem Doğan, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 81 Eren Aydın), Gökhan Karadeniz (Dk. 71 Murat Yıldırım), Geraldo (Dk. 71 Suat Kaya), Ozan Sol (Dk. 71 Ahmet İlhan Özek), Verheydt
- Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Faruk Can Genç, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik, Erol Can Akdağ, Furkan Kütük (Dk. 54 Enishan Ceylan-Dk. 78 Kasım Alperen Köşker), Çekdar Orhan, Savicevic (Dk. 78 Emre Nizam), Ertuğrul Şenlikoğlu, Mert Han Kurt (Dk. 90+2 Mehmet Keskin)
- Goller: Dk. 25 Çekdar Orhan, Dk. 82 Mert Han Kurt (Bitexen Giresunspor)
- Sarı kartlar: Dk. 29 Faruk Can Genç, Dk. 66 Enishan Ceylan (Bitexen Giresunspor), Dk. 31 Ozan Sol, Dk. 90+7 Suat Kaya (Ahlatcı Çorum FK)