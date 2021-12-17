Giresunspor dolar, Altay Türk Lirası gibi: 3-1

Süper Lig 17. hafta açılış karşılaşmasında Giresunspor sahasında Altay'ı konuk etti. Ev sahibi ekip Giresunspor 3-1'lik galibiyetle adeta dolar gibi yükselişini sürdürürken, Altay'ın Türk Lirası gibi önlenemez düşüşü devam etti.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’e bu sezon yükselen Giresunspor ve Altay’ın karşılaşması gollü bir mücadeleye sahne oldu. Ev sahibi Giresunspor taraftarı önünde 3-1 galip gelerek son 5 maçtan dördüncü galibiyetini elde etti ve son haftalardaki yükselişini perçinledi. İzmir temsilcisi Altay ise, ligdeki galibiyet hasretini 10 maça çıkardı ve Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetimindeki kötü gidişe yine dur diyemedi.

Giresunspor’a galibiyeti getiren golleri Shapi Suleymanov (31′), Ibrahima Balde (61′) ve Fousseni Diabate (72’p) kaydetti. Altay’ın tek golünü Andre Poko (81′) atarken 90+6’da yıldız futbolcu Marco Paixão penaltı vuruşunu Giresunspor kalecisi Okan Kocuk’a nişanladı. Bu sonucun ardından Giresunspor 22 puanla 11. sırada yer alırken, 18 puanda kalan Altay ise 16. sırada kaldı. Giresunspor ligde bir sonraki maçında Başakşehir’e konuk olacak. Altay ise, evinde Trabzonspor’u ağırlayacak.