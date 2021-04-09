Giresunspor Eskişehirspor deplasmanında farklı kazandı

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği lider Giresunspor'a 5-0 mağlup oldu. Giresunspor’un gollerini Eren Tozlu, Balde (2), Hayrullah ve Himmet kaydetti. Giresunspor’da ilk yarının uzatma dakikalarında Milinkovic kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Giresunspor bu galibiyetle puanını 60’a yükselterek liderliğini sürdürdü. Düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ise 8 puanda kaldı.
Stat: Eskişehir Yeni Stadyumu
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Kapluhan, Murat Tuğberk Curbay
Eskişehirspor: Mehmet Yiğit Uğur, Furgan Polat, Bedirhan Altunbaş, İbrahim Halil Öner, Furkan Balaban, Selman Çiftkanatlı (Utku Kızılkaya dk. 46), Uğur Can Semizoğlu, Bartu Göçmen (Arda Okumuş dk. 85), Necati Atilla Karaca (Onur Arı dk. 46), Doğukan Ünal, Berkay Tanır
Yedekler: Cemal Yener Eren, Talha Erdoğan, Onurhan Uyanık, Göktuğ Kaan Ünüvar, Eray Ertorun, Bedirhan Akçay
Teknik Sorumlu: Cengiz Seçsev
Giresunspor: Tolgahan Acar, Mamadou Diarra, Eren Tozlu (Caner Hüseyin Bağ dk. 54), Marko Milinkovic, Nalepa (Mehmet Taş dk. 64), Balde (Himmet Ertürk dk. 74), Erol Can Akdağ, Sergen (Sadi Karaduman dk. 46), Kerem Kalafat, Sergio Antonio (Traore dk. 54), Hayrullah Bilazer
Yedekler: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Yasin Ozan, İshak Doğan, Muhammed, Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Goller: Eren Tozlu (dk. 7), Balde (dk. 25 ve 71), Hayrullah (dk. 43), Himmet (dk. 88) (GZT Giresunspor)
Kırmızı kart: Marko Milinkovic (dk. 45+2) (GZT Giresunspor)
Sarı kart: Sergen (GZT Giresunspor)