Giresunspor Eskişehirspor deplasmanında farklı kazandı

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği lider Giresunspor'a 5-0 mağlup oldu. Giresunspor’un gollerini Eren Tozlu, Balde (2), Hayrullah ve Himmet kaydetti. Giresunspor’da ilk yarının uzatma dakikalarında Milinkovic kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Giresunspor bu galibiyetle puanını 60’a yükselterek liderliğini sürdürdü. Düşmesi kesinleşen Eskişehirspor ise 8 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 7′ Kerem Kalafat'ın ortasında topa iyi yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

GOL! 25′ Ceza sahası içerisinde topla buluşan Balde, güzel şutuyla farkı ikiye çıkardı. 0-2

GOL! 43′ Sergio'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Hayrullah, müsait pozisyondaki vuruşuyla takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3

67′ Diarra'nın ceza yayı üzerinden gönderdiği sert şutu, kaleci Mehmet çıkardı.

GOL! 71′ Traore'nin yerden pasını iyi değerlendiren Balde, kalecinin soluna gönderdiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4

GOL! 88′ Ceza sahası dışından sol ayağıyla topa sert vuran Himmet, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-5

Stat: Eskişehir Yeni Stadyumu

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Kapluhan, Murat Tuğberk Curbay

Eskişehirspor: Mehmet Yiğit Uğur, Furgan Polat, Bedirhan Altunbaş, İbrahim Halil Öner, Furkan Balaban, Selman Çiftkanatlı (Utku Kızılkaya dk. 46), Uğur Can Semizoğlu, Bartu Göçmen (Arda Okumuş dk. 85), Necati Atilla Karaca (Onur Arı dk. 46), Doğukan Ünal, Berkay Tanır

Yedekler: Cemal Yener Eren, Talha Erdoğan, Onurhan Uyanık, Göktuğ Kaan Ünüvar, Eray Ertorun, Bedirhan Akçay

Teknik Sorumlu: Cengiz Seçsev

Giresunspor: Tolgahan Acar, Mamadou Diarra, Eren Tozlu (Caner Hüseyin Bağ dk. 54), Marko Milinkovic, Nalepa (Mehmet Taş dk. 64), Balde (Himmet Ertürk dk. 74), Erol Can Akdağ, Sergen (Sadi Karaduman dk. 46), Kerem Kalafat, Sergio Antonio (Traore dk. 54), Hayrullah Bilazer

Yedekler: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Yasin Ozan, İshak Doğan, Muhammed, Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Goller: Eren Tozlu (dk. 7), Balde (dk. 25 ve 71), Hayrullah (dk. 43), Himmet (dk. 88) (GZT Giresunspor)

Kırmızı kart: Marko Milinkovic (dk. 45+2) (GZT Giresunspor)

Sarı kart: Sergen (GZT Giresunspor)