CANLI | Giresunspor Fenerbahçe

Giresunspor Fenerbahçe maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Ligde kalma savaşı veren Giresunspor ile hafta içi kupadan elenen ve 2 maçtır galip gelemeyen Fenerbahçe 3 puan için kozlarını paylaşacak.

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Çotanak Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Giresunspor’da Younousse Sankhare, Emre Taşdemir ile sakat olan Erol Can Akdağ karşılaşmada forma giyemiyor. Fenerbahçe’de ise Ozan Tufan ile cezalı olan Miguel Crespo ve sakat olan Filip Novak, Mesut Özil, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci zorlu deplasmanda kadroda yer almıyor.

Bu karşılaşma öncesinde Giresunspor 26 puanla 16. sırada yer alırken, Fenerbahçe de 37 puanla 6. sırada bulunuyor.

14. RANDEVU

Fenerbahçe, Giresunspor’a karşı 1972 yılından günümüze kadar oynadığı lig maçlarında kaybetmedi. Söz konusu 13 müsabakada sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kanarya son olarak 1972 yılının aralık ayında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli ekip ayrıca son 8 Giresunspor maçında kaybetmezken, bu müsabakalarda toplam 23 gol kaydetti.

FENERBAHÇE DIŞ SAHADA BERABERLİK SERİSİ YAPTI

Ligde gösterdiği performansla taraftarın tepkisine maruz kalan Fenerbahçe üst üste oynadığı son 3 deplasman maçında da berabere kaldı. Sarı-lacivertliler son olarak 1999-2000 sezonunda üst üste dört deplasmandaki karşılaşmalardan beraberlikle ayrılmıştı.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de Gustavo, Mesut Özili Filip Novak ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları sebebiyle Giresunspor maçı kadrosunda yer almayacak. Miguel Crespo ise cezası sebebiyle yeşil-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.