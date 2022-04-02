Giresunspor geri döndü Sivas’tan 1 puanı aldı
Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig’de 31. hafta mücadelesinde Hakan Keleş’in takımı Giresunspor ile Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.
Çotanak Stadı’nda oynanan mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Konuk takımın gollerini 39. dakikada Olarenwaju Kayode ile 44’te Max Gradel attı. Giresunspor’un golleri 73 ve 79’da Umut Nayir’den geldi.
Alınan bu sonucun ardından Giresunspor 36 puana yükseldi. Sivasspor ise 41 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Sivasspor sahasında Başakşehir’i ağırlayacak.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Sivasspor'un kullandığı serbest vuruşta Faycal Fajr'ın ortasına ceza alanı içerisinde Yatabare kafayı vurdu. Top kaleci Okan'da kaldı.
31. dakikada gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin vuruşu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
39. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına yerden ortasında top kaleci Okan'dan sekip Kayode'ye çarpıp ağlara gitti. 0-1
44. dakikada Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Gradel kafayla topu ağlara gönderdi. 0-2