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Giresunspor, Göztepe’yi ateş hattına attı: 3-1

Ligde kalma savaşı veren iki takım Giresunspor ile Göztepe kritik 3 puan için karşılaştı. Ev sahibi takım rakibini 3-1 yenerek hem galibiyet hasretini sonlandırdı hem de tehlike hattından çıktı.

Yayınlanma: 15:25 - 27 Şubat 2022 Güncellenme:
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Giresunspor, Göztepe’yi ateş hattına attı: 3-1

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Giresunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanarak 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi!

Alt sıraları yakından ilgilendiren ‘6 puanlık maç’ sonrasında Karadeniz ekibi, tehlike hattından çıkarak Göztepe’yi son 4’e indi.

Ev sahibi takım 27. dakikada Umut Nayir’in golüyle 1-0 öne geçerken, 51. dakikada Alexis Perez farkı 2’ye çıkardı. Fenerbahçe’den devre arasında kiralanan Muhammed Gümüşkaya 69. dakikada skoru 3-0 yaptı. Muhammed ayrıca ilk golde de asist yaptı.

Göztepe’nin tek golü ise oyuna 64’te giren Di Santo’dan 75. dakikada geldi. Maçın geride kalan dakikalarında ise skor değişmedi.

Bu sonucun ardından Giresunspor 29 puanla 16. sıraya yükselirken, Göztepe 27 puanla 17. sıraya geriledi. Ligin 28. haftasında Giresunspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile; Göztepe de sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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