Giresunspor, Göztepe’yi yenerek ilk galibiyetini aldı

Giresunspor, 8. haftaya Çaykur Rizespor ile birlikte galibiyetsiz giren iki takımdan biriydi ancak Göztepe deplasmanındaki 90 dakika sonunda Karadeniz ekibi, sezonun ilk galibiyetini aldı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 8. haftasında Göztepe ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanarak ligde galibiyetle tanıştı.

Ligde son 3 maçtır yenilen Göztepe ile deplasmanda 3 maçtır yenilen Giresunspor maçta birer penaltı kazandı. Göztepe 61. dakikada Tijanic ile penaltıda gole ulaşamazken; konuk takım 71. dakikada Diabate ile fırsatı değerlendirmeyi bildi.

Geçen sezon Göztepe’de kiralık olarak forma giyen Diabate attığı golle Giresunspor’a bu sezonki ilk galibiyetini getirdi.

Bu sonucun ardından Göztepe 5 puanda kalırken, Giresunspor 5 puana yükseldi. İki takım da küme düşme hattında yer alıyor.

Milli takım arası sonrasında Göztepe ligin 9. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda; Giresunspor ise Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak.