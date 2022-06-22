Giresunspor ilk transferini yaptı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezonun ilk transferini Doğan Can Davas ile gerçekleştirdi.

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Giresunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, bir süredir görüşme halinde oldukları ve Bandırmaspor ile sözleşmesi sona eren Doğan Can Davas ile her konuda anlaşma sağlandığı ve oyuncuyla sezon öncesi yapılacak olan kampta sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “Giresunspor’umuz 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas ile anlaşma sağlamıştır. Doğan Can Davas takımımızın Erzurum’da gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Doğan Can Davas’a Giresunspor’umuza ‘hoş geldin’ diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz ifadelerine yer verildi.

Galatasaray altyapısından yetişen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Bandırmaspor’da 30 maçta 9 gol ile 2 asist yaptı ve 11 gole katkı sundu.