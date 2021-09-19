Giresunspor-Konyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Giresunspor ile Konyaspor arasında Giresun'da oynanan karşılaşma golsüz berabere sona erdi.
Süper Lig'in 5. haftasında GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
Bu beraberlikle Giresunspor ligdeki ilk puanını alırken, Konyaspor’un puanı 11 oldu.
Karşılaşmanın önemli anları
- 20′ Konyaspor savunmasından çıkarken Flavio presle topu kaptı, Doukara'ya verdi. Doukara'nın pasıyla topla buluşan Sergio'nun ceza alanı dışından vuruşunu Sehic son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
- 23′ Gelişen Konyaspor atağında, Serdar Gürler'in sol kanattan ceza alanına kestiği ortaya Cikalleshi kafayı vurdu, meşin yuvarlak Onurcan Piri'de kaldı.
- 35′ Gelişen Giresunspor atağında, Doukara'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Diabate'nin şutunu Ahmet Çalık son anda araya girerek kornere yolladı.
- 38′ Giresunspor'da Hamidou Traore'nin yaklaşık 30 metreden kaleye çektiği sert şut, çok az farkla auta gitti.
- 42′ Sergio'nun ceza sahasına kestiği topa vurmak isteyen Flavio, Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı, Giresunspor bu pozisyonda uzun süre penaltı bekledi ama maçın hakemi Volkan Bayarslan oyunu devam ettirdi.
- 45′ Sergio'nun kullandığı köşe atışına Doukara kaleci Sehic ile birlikte yükselip kafayı vurdu, top ağlara gitti ancak maçın hakemi bu pozisyonda Doukara'nın Sehic'e faul yaptığına hükmedip golü iptal edip Konyaspor lehine serbest atış kararı verdi.
- 60′ Sol kanattan Aziz Behich’in ortasında ceza sahası içinde Diabate'nin gelişine vuruşunda top savunma oyuncusu Abdülkerim'den döndü.
- 66′ Flavio'nun defanstan çıkarken kaptırdığı topu kapan Ahmed Hassan'ın şutu direkten döndü.
- 82′ Aziz Behich'in soldan ortasında Balde’nin şutu kaleci Sehic'te kaldı.
- 90′ Flavio'nun ortasında ceza sahası içinde Alexis Perez’in kafa vuruşunda top auta gitti.