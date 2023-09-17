Giresunspor Manisa FK maçında gol sesi çıkmadı
Giresunspor ile Manisa FK arasında Giresun'da oynanan karşılaşma golsüz berabere sona erdi.
Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Giresunspor sahasında Manisa FK 0-0 berabere kaldı.
Bu beraberlikle Giresunspor puanını 4’e, Manisa FK ise 11’e yükseltti.
Karşılaşmada 90+3. dakika oynanırken Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan bir rahatsızlık geçirdi. Ambulansa alınan Mustafa Kaplan’ın tedavisi burada yapıldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
13. dakikada konuk ekip sağ kanattan Kaan Kanak ile korner kullandı. Doğrudan kaleye giden topu kaleci Erkan Anapa köşeden yumrukla çıkardı.
31. dakikada orta alandan atılan uzun topu kontrol edip caza sahasına taşıyan Ferim Freinin plase vuruşunda top kaleci Erkan Anapayı geçip sol direk dibinden auta çıktı.
36. dakikada Giresunspor atağında sağ kanata çıkarılan pası alan Talha çizgiye indi, sert vuruşunda top direkten geri geldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
49. dakikada Çekdar Orhan ceza sahası dışından sert vurdu, topu sağ direk dibinde kaleci Alperen Uysal yatarak kornere çeldi.
50. dakikada sol kanattan hareketlenen Faruk Can Genç, topu Mert Han Kurta çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası yayı üzerinden yerden şutu, az farkla auta gitti.
90+1. dakikada konuk ekip atağında Diallo ortaladı, arka direkte Limanın vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Kaan tamamladı, top yine kalecide kaldı.
- STAT: Çotanak Spor Kompleksi
- HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Bersan Duran, Barış Çiçeksoyu
- GİRESUNSPOR: Erkan Anapa, Talha Ülvan (Dk. 38 Mehmet Keskin), Kadir Seven, Faruk Can Genç, Şahin Dik, Erol Can Akdağ (Dk. 90+3 Alperen Köşker), Furkan Kütük, Savicevic, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 62 Kuwas), Çekdar Orhan, Mert Han Kurt (Dk. 90+3 Emre Nizam)
- MANİSA FK: Alperen Uysal, Bedirhan Altunbaş (Dk.79 Doğukan Emeksiz), Ayberk Karapo, Graovac, Kaan Kanak, Topalli (Dk. 57 Diallo), Tugay Kacar (Dk. 70 Ballou), Burak Altıparmak (Dk. 79 Muhammed Kirpit), Kerim Frei (Dk. 57 Korenica), Oğuz Gürbulak, Sandro Lima
- SARI KARTLAR: Savicevic, Kadir Seven (Giresunspor), Korenica (Manisa FK) (DHA)