Giresunspor seriye bağladı, Gaziantep FK hasreti dindiremedi

Sahasında Gaziantep FK'yi konuk eden Giresunspor, rakibini mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Gaziantep FK'nin üç puan hasreti ise 6 maça çıktı.

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Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında düşme hattından uzaklaşmaya çalışan GZT Giresunspor, haftalardır galip gelemeyen Gaziantep FK’yi konuk etti. Çotanak Stadyumu’nda oynanan maçı 2-1 kazanan Giresunspor, ligdeki galibiyet serisini devam ettirdi.

Göztepe ve Rizespor’dan sonra Gaziantep FK’yi de mağlup eden Giresunspor, ligde üst üste üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Gaziantep FK ise galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Bu galibiyetle Giresunspor’un puanı 35 olurken, Gaziantep FK 37 puanda kaldı.

Maça hızlı başlayan Giresunspor, henüz 6. dakikada Serginho’nun golüyle öne geçti. 40. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Maxim, Gaziantep FK’nin soyunma odasına 1-1 beraberlikle girmesini sağladı.

İkinci yarıda 79. dakikada Chiquinho ile bir kez daha öne geçen Giresunspor, kalan dakikalarda skor avantajını koruyarak mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı.