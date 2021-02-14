Giresunspor tek golle güldü… İnanılmaz seri devam ediyor

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, sahasında Giresunspor’u konuk etti. Lider Giresunspor, ikinci yarıda bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı.
Böylece ligde üst üste 10. galibiyetini alan Giresunspor, 47 puanla zirvedeki yerini korudu. Boluspor ise 19 puanda kaldı.
Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Turgut, Nurettin Dinçer Demir
Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Ali Keten, Aykut Demir, Oğuzhan Berber, Tugay Kaçar, Muhsin Yıldırım (Muhammed Gümüşkaya dk. 35), Mustafa Çeçenoğlu (Diouf dk. 82), Gyasi (Araz Abdullayev dk. 65), Gökhan Sazdağı, Hamza Gür
Yedekler: Ömer Alıcı, Burak Asan, Poepon, Da Silva, Alican Özfesli, Emin Bayram, Ensar Bilir
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Giresunspor: Onurcan Piri, Hüsamettin Tut, Sergen Piçinciol, Mehmet Taş, Hayrullah Bilazer, Erol Can Akdağ, Uzodimma, Caner Hüseyin Bağ (Traore dk. 84), Eren Tozlu (Kerem Kalafat dk. 84), Junior (Milinkovic dk. 90+2), İbrahime Balde
Yedekler: Tolgahan Acar, Arda Kılıç, Yasin Ozan, Alperen Aydın, İshak Doğan, Muhammed Himmet Ertürk, Fatih Yılmaz
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Gol: Fethi Özer (dk. 72 k.k.) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Ali Keten, Gökhan Sazdağı (Boluspor), Kerem Kalafat (Giresunspor)
Boluspor 0-1 Giresunspor