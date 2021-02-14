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Giresunspor tek golle güldü… İnanılmaz seri devam ediyor

Lider Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u mağlup ederek müthiş çıkışını sürdürdü.

Güncellenme: 16:17, 14/02/2021
Haberler Futbol
Giresunspor tek golle güldü… İnanılmaz seri devam ediyor

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, sahasında Giresunspor’u konuk etti. Lider Giresunspor, ikinci yarıda bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı.

Böylece ligde üst üste 10. galibiyetini alan Giresunspor, 47 puanla zirvedeki yerini korudu. Boluspor ise 19 puanda kaldı.

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Turgut, Nurettin Dinçer Demir

Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Ali Keten, Aykut Demir, Oğuzhan Berber, Tugay Kaçar, Muhsin Yıldırım (Muhammed Gümüşkaya dk. 35), Mustafa Çeçenoğlu (Diouf dk. 82), Gyasi (Araz Abdullayev dk. 65), Gökhan Sazdağı, Hamza Gür

Yedekler: Ömer Alıcı, Burak Asan, Poepon, Da Silva, Alican Özfesli, Emin Bayram, Ensar Bilir

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Giresunspor: Onurcan Piri, Hüsamettin Tut, Sergen Piçinciol, Mehmet Taş, Hayrullah Bilazer, Erol Can Akdağ, Uzodimma, Caner Hüseyin Bağ (Traore dk. 84), Eren Tozlu (Kerem Kalafat dk. 84), Junior (Milinkovic dk. 90+2), İbrahime Balde

Yedekler: Tolgahan Acar, Arda Kılıç, Yasin Ozan, Alperen Aydın, İshak Doğan, Muhammed Himmet Ertürk, Fatih Yılmaz

Teknik Direktör: Ümit Şengül

Gol: Fethi Özer (dk. 72 k.k.) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Ali Keten, Gökhan Sazdağı (Boluspor), Kerem Kalafat (Giresunspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Boluspor 0-1 Giresunspor

  • 30′ Giresunspor atağında Uzodimma'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Selmani topu yumruklayarak kornere gönderdi.
  • 40′ Boluspor atağında Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Hamza Gür'ün sert şutunu kaleci kornere çeldi.
  • 66′ Mustafa’nın pasında savunmanın arkasına sarkan Hamza Gür, ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Onurcan son anda gole engel oldu. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
  • GOL! 72′ Soldan kazanılan serbest vuruşta Caner Hüseyin Bağ ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Eren Tozlu’nun kafa vuruşunda Fethi Özer’e çarpan top filelere gitti. 0-1
Atatürk aydın Bolu Giresun TFF