Giresunspor’a yine transfer yasağı geldi!

Süper Lig ekibi Giresunspor'a 3 yıl önce transfer edilen Facchini'ye olan 115 bin Euro'luk borç nedeniyle transfer yasağı verildi.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor’a transfer yasağı geldi. Sezon başından bu yana geçmişteki borçları ödemekle savaşan Karadeniz ekibinde bir borç daha çıktı!

2019-2020 sezonunda 22 kez Giresunspor forması giyen kaleci Adriano Facchini’ye 115 bin Euro’luk borcun olduğu belirlendi.

Giresunspor Kulübü’nün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“Giresunspor’umuzun transfer tahtası, gelen bu borç nedeniyle tekrardan kapanmıştır. Süper Lig’de kalıcı olmak için büyük mücadele veren Giresunspor’umuz, eski yönetimlerin sonu gelmeyen borç yüküyle de mücadele etmektedir. Her gün yenisi eklenen ödenmeyen eski borçlar ile karşı karşıya kalmamız, artık kabul edilebilir sınırları aşmıştır. Bu bitmeyen borç yükünün yarattığı tahribat ve hasarı Giresunspor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”