Giresunspor’da kritik maç öncesi prim dopingi

GZT Giresunsporlu futbolculara Çaykur Rizespor maçı öncesi prim dopingi.

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Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Giresunspor’da 900 bin TL olan Göztepe maçı galibiyeti primi, GZT Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet ve yönetim kurulu tarafından futbolcuların banka hesaplarına yatırıldı.

Öte yandan GZT Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet'ten Çaykur Rizespor maçı öncesi dostluk mesajı da geldi.

Karaahmet, Giresunspor-Çaykur Rizespor maçında sahaya iki komşu ilin dostluk mücadelesinin yansıyacağını ifade etti. Yeşil-Beyazlı ekibimizin Başkanı Karaahmet, Çaykur Rizespor maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir görüşme gerçekleştirdi. Karaahmet, Özdemir ile gerçekleştirmiş olduğu görüşmede, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iki güzide takımının her zaman saygı, sevgi ve dostluğu ön planda tutarak yeşil sahada mücadele ettiğini ifade etti. Başkan Karaahmet, TFF Başkanı Özdemir'e Karadeniz'in iki güzide takımının karşı karşıya geleceği karşılaşmada maçın önüne başka konuların geçmemesi temennisinde bulundu.

Maç öncesi yapılan yorum ve düşüncelerin rahatsız edici olduğuna vurgu yapan Karaahmet, iki ilin sportif mücadelesine gölge düşürülmesine müsaade edilmemesini ifade etti.

Karaahmet, “Giresunspor ile Çaykur Rizespor iki kardeş takımdır. Bu kardeşliğimiz iki takım süper ligde var oldukça devam edecektir. Her zaman olduğu gibi yine sahada kazanan dostluk ve kardeşlik olacaktır” dedi.

Karaahmet, Giresunspor'un süper ligde verdiği mücadele ve sportif başarısıyla Türkiye spor gündeminde yer almasını sözlerine ekledi.