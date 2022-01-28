Giresunspor’dan Okan Kocuk açıklaması

Galatasaray'ın sezon başında Giresunspor'a kiralık olarak gönderdiği kaleci Okan Kocuk ile ilgili açıklama geldi. Sarı kırmızılı takımın devre arasında geri almak istediği isim için Karadeniz ekibi, 'Bizim için konu kapandı' dedi.

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Galatasaray’dan Giresunspor’a kiralık olarak gönderilen Okan Kocuk’un etkili performansı sarı kırmızılı takımın iştahını kabartırken Karadeniz ekinin başkanından açıklama geldi.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta yayınlanan Muhabir Masası programına katılan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk’un devre arasında Galatasaray ‘a dönüp dönmeyeceği ile ilgili konuştu.

‘BİZ YOLLARIMIZI AYIRMAK İSTEMİYORUZ’

Hakan Karaahmet’in Okan Kocuk açıklaması şu şekilde:

“Okan Kocuk konusu bizim tarafımızdan kapandı ama Galatasaray ile irtibatımız sürüyor. Süreç devam ediyor. Bir noktaya henüz gelemedik. Biz Okan ile yollarımızı ayırmak istemiyoruz ama Galatasaray tarafımıza zaman zaman görüşümüzü soruyorlar. Okan zaten sezonu tamamladıktan sonra Galatasaray’a hizmet etmeye devam edecek. Biz Galatasaray’a diyoruz ki; bize teklif edeceğiniz futbolcular içerisinde teknik ekibimizin kabul edeceği futbolcular olursa bu durum konuşulabilir. Bazı isimler gitti, geldi ancak henüz net bir durum konuşulmadı.”